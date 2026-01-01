Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Verfolgungswahn

SAT.1Staffel 7Folge 34
Verfolgungswahn

VerfolgungswahnJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 34: Verfolgungswahn

22 Min.Ab 12

Die Außenseiterin Elisabeth Tanner verschwindet plötzlich. Dann taucht sie verletzt und verstört bei einer Party ihrer Mitschüler auf. Was geschah mit dem Mädchen in dieser Nacht? Der einzige Hinweis: Elisabeth ist kein unbekanntes Gesicht für die Kommissare ...

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen