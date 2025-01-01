Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Zu spät

SAT.1Staffel 7Folge 41
Folge 41: Zu spät

22 Min.Ab 12

In einer kleinen Kfz-Werkstatt liegt die Leiche einer jungen Frau. Sie ist gefesselt und auf grausame Weise mit Kohlendioxid vergiftet worden. Stück für Stück stoßen die Kommissare auf ein makaberes Spiel aus zerstörten Schicksalen und erbarmungslosen Rachegelüsten.

