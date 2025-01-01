Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Die dritte Halbzeit

SAT.1Staffel 7Folge 43
Die dritte Halbzeit

22 Min.Ab 12

Mann gegen Mann, Faust auf Faust: Hooligans in Deutschland. Mike Grothe war einer von ihnen und liegt jetzt brutal erschlagen auf einer Wiese. Die Kommissare ermitteln in einer Szene, in der Gewaltbereitschaft und Dummheit dicht beieinander liegen. Und schnell wird klar, dass diese Kombination mehr als gefährlich ist ...

