Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Verspielte Freiheit

SAT.1Staffel 7Folge 49
Folge 49: Verspielte Freiheit

22 Min.Ab 12

Die Bässe wummern, die Stimmung kocht. Doch dann wird die ausgelassene Studentenparty jäh unterbrochen: Die 21-jährige Sina Eckelkamp liegt blutend und vergewaltigt im Hinterhof. Bei ihren Ermittlungen merken die Kommissare Niedrig und Kuhnt zu spät, dass ihnen der Täter eine tödliche Falle stellt ...

SAT.1
