Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Aller Anfang ist schwer

SAT.1Staffel 10Folge 106
Folge 106: Aller Anfang ist schwer

22 Min.Ab 12

Auf Biegen und Brechen: Um das Herz seiner Traumfrau zu erobern, geht Ermittler Thomas Bossmann äußerst unmännliche Wege und stößt dabei auf ein Tötungsdelikt, in welches das Objekt seiner Begierde zu Thomas' Leidwesen verstrickt ist ...

