Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 115: Der gefallene Held
22 Min.Ab 12
Harry Werkes, Ex-Kommissar und Bernie Kuhnts Kindheitsidol, gerät unter Mordverdacht, nachdem Ralf Weber in seiner Wäscherei erschlagen wird. Als Bernie ein dunkles Geheimnis von Harry aufdeckt, zweifelt auch er, ob er dem einstigen Helden noch trauen kann ...
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1