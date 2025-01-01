Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 14: Der Feind in Deinem Haus
22 Min.Ab 12
Erst wird Frank Schellers Hund vergiftet und wenig später wird Herrchen selbst brutal erdrosselt. Seine Lebensgefährtin Jennifer beschuldigt ihre verhassten Nachbarn. Doch dann stellen die Kommissare fest, dass auch das Opfer mehr als nur eine Leiche im Keller hatte ...
