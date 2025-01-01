Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 16: Schmerzfrei
22 Min.Ab 12
Nach einer brutalen Schlägerei zweier Gangs wird der 18-jährige Denis Scholz erstochen aufgefunden. Doch warum musste der Schüler sterben? Im tristen Alltag einer grauen Plattenbausiedlung stoßen die Kommissare auf eine grausame Realität ...
