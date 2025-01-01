Polizistin unter MordverdachtJetzt kostenlos streamen
Folge 73: Polizistin unter Mordverdacht
22 Min.Ab 12
Ein Tankstellenüberfall, ein zu Tode geprügelter Polizist, ein erschossener Kleinkrimineller: Kommissar Thomas Bossmann kämpft gerade an allen Fronten, und in einem unachtsamen Moment setzt er das Leben seiner Kollegin Nina Schmeuser aufs Spiel ...
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1