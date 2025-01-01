Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Ausgeknockt

SAT.1Staffel 11Folge 10
Ausgeknockt

AusgeknocktJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 10: Ausgeknockt

22 Min.Ab 12

Von allen Seiten fühlt sich der 17-jährige Boxer Cedric Kohnen unter Druck gesetzt und bricht schließlich beim Boxtraining zusammen. Die Eltern geben Trainer Mike Haas die Schuld und stellen ihn zur Rede. Am nächsten Tag liegt Haas erschossen im Boxring ...

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen