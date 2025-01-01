Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 11: Die alte Hexe
22 Min.Ab 12
Die rüstige Agnes Keller wird in ihrem Haus ausgeraubt und anschließend getötet. Ihrer Tochter Julia hatte sie das Leben zur Hölle gemacht, weil sie einen Türken geheiratet hat. Geschah der Mord aus Rache, Habgier oder nackter Verzweiflung? Fest steht: Julias kleine Familie brauchte dringend Geld ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1