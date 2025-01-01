Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 123: Alte Wunden
23 Min.Ab 12
Schatten der Vergangenheit - Der 34-jährige Christian Wolf wird auf dem Gelände seines Gebrauchtwagenhandels brutal totgeschlagen. Die Kommissare gehen von einer Beziehungstat aus und ermitteln im näheren Umfeld des Opfers. Dort geraten sie in einen Sumpf aus Geheimnissen und Lügen ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1