Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

17-jähiger Vorbestrafter kämpft um seine Unschuld

SAT.1Staffel 11Folge 151
17-jähiger Vorbestrafter kämpft um seine Unschuld

17-jähiger Vorbestrafter kämpft um seine UnschuldJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 151: 17-jähiger Vorbestrafter kämpft um seine Unschuld

23 Min.Ab 12

Der Auszubildende Till Fischer muss alleine für seine Mutter und seine behinderte Schwester sorgen. Als ihn ein Kollege beleidigt, rastet er aus und verliert seinen Job. Kurz darauf wird in seine Firma eingebrochen. Ein Rachefeldzug von Till? Beim Versuch, seine Unschuld zu beweisen, bringt Till sich nur weiter in Bedrängnis ...

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen