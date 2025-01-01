Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Lebenswert

SAT.1Staffel 11Folge 17
Lebenswert

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 17: Lebenswert

23 Min.Ab 12

Marion Brenner geht in der Fürsorge um ihren behinderten Sohn Heiko auf, auch wenn ihr Mann und ihre anderen Kinder dabei zu kurz kommen. Als Heiko tot aufgefunden wird, gerät plötzlich jedes Familienmitglied unter Verdacht, und die Familie droht zu zerbrechen.

SAT.1
