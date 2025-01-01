Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 19: Wenn die Liebe geht
22 Min.Ab 12
Familienvater Uwe Berger verschwindet spurlos. Ehefrau Christiana glaubt, dass ihr Mann die Familie einfach verlassen hat. Seine Tochter Marina hingegen geht von einem Verbrechen aus. Die Spurensuche beginnt, und schnell wird ein dunkles Geheimnis aufgedeckt.
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1