Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 2: Gekidnappt
22 Min.Ab 12
Dorothea Staffeldt verschwindet spurlos von ihrer Arbeitsstelle. Der Entführer verlangt 100.000 Euro Lösegeld von ihrem Mann. Staffeldt zahlt, doch als die Lösegeldübergabe platzt, begeht er einen folgenschweren Fehler ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1