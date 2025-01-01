Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Gekidnappt

SAT.1Staffel 11Folge 2
Folge 2: Gekidnappt

22 Min.Ab 12

Dorothea Staffeldt verschwindet spurlos von ihrer Arbeitsstelle. Der Entführer verlangt 100.000 Euro Lösegeld von ihrem Mann. Staffeldt zahlt, doch als die Lösegeldübergabe platzt, begeht er einen folgenschweren Fehler ...

