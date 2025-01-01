Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 5: Bernies Herz
23 Min.Ab 12
Als plötzlich die junge Josie bei Bernie vor der Tür steht, nimmt er sie fürsorglich bei sich auf. Conny glaubt, dass die beiden eine Affäre haben, bis ein grausamer Leichenfund im Drogenmilieu die Wahrheit über Josie verrät.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
