Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Nachtschicht

SAT.1Staffel 6Folge 15
Nachtschicht

NachtschichtJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 15: Nachtschicht

22 Min.Ab 12

Mitten in der Nacht verschwindet die Leiche von Rüdiger Breitenbach aus der Pathologie. Stattdessen liegt die Medizinstudentin Sabine Hermann bewusstlos im Leichenkühlfach. Die Kommissare stehen vor einem Rätsel: Warum klaut jemand einen Toten?

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen