Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 197: Lieber tot als rot
22 Min.Ab 12
Pierre Lambert wird tot im Nobelhotel Palazzo gefunden. Tatverdächtig sind zehn Frauen, die eines gemeinsam haben: Sie waren alle mal mit dem Opfer zusammen. Welche seiner Ex-Freundinnen wurde Pierre zum Verhängnis?
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1