Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Gesucht gefunden

SAT.1Staffel 6Folge 73
Gesucht gefunden

Gesucht gefundenJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 73: Gesucht gefunden

22 Min.Ab 12

Zwei junge Frauen, Isabelle Hesse und Kathi Liebermann, werden vergewaltigt und erdrosselt aufgefunden. Der Täter hinterlässt keine Spuren und stellt die Kommissare damit vor ein großes Rätsel - wann schlägt er wieder zu? Eine gefährliche Undercover-Aktion der Ermittlerin Nina Schmeuser soll den Mörder überführen.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen