Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 8: Grabesstille
22 Min.Ab 12
Daniela Seilmann wurde am Grab ihres Mannes gekidnappt. Die Entführer haben sie gefesselt und geknebelt und sie in einen dunklen Kellerraum gesperrt. Was ist der Grund für die Entführung und was wird Daniela noch alles angetan? Es beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit ...
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1