Nina Proll: Kann ich Kanzler?
1 StaffelAb 6
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Nina Proll: Kann ich Kanzler?
Nina Proll fragt sich: Kann Ich Kanzler? Kann sie das wohl mächtigste Amt des Landes ausfüllen? Nach sieben Regierungschefs in zehn Jahren setzt sich die Schauspielerin auf den Stuhl des Bundeskanzlers und probiert sich erstmals in einer politischen Rolle aus. Sie steht für Zusammenhalt - und Zusammenhalt kann man wählen.
Genre:Dokumentation, Unterhaltung
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: ProSiebenSat.1 PULS 4
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