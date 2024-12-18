NOTRUF
Folge vom 18.12.2024: Einsames Herz
23 Min.Folge vom 18.12.2024Ab 12
Ein älterer Mann fällt in Ohnmacht, und das nicht zum ersten Mal. Seine Kinder spielen die Situation runter, doch Notfallsanitäter Matthias Jansen wird schnell klar, dass eine lebensgefährliche Erkrankung hinter den Anfällen stecken könnte. - Azubine Natalie liebt ihren Job in der Schreinerei. Doch dann verletzt sich Natalie zum wiederholten Mal schwer an der Hand und hat Angst, aufgrund ihrer Tollpatschigkeit ihren Job zu verlieren.
