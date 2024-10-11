NOTRUF
Folge vom 11.10.2024: Herumgesponnen
23 Min.Folge vom 11.10.2024Ab 12
Notfallsanitäterin Franziska Wege wird an einem heißen Tag zu einem Einsatz wegen Kreislaufbeschwerden in einen Schrebergarten gerufen. Ein scheinbar einfacher Fall - bis der Verdacht aufkommt, dass etwas ganz anderes hinter den Beschwerden einer Hobbygärtnerin stecken könnte? Das kleine Kind zu Oma und Opa bringen, um mal wieder Zweisamkeit zu haben. Eigentlich kein Problem, doch der 5-Jährige macht den Großeltern erst das Leben schwer, dann bekommt er plötzlich keine Luft ...
