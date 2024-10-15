NOTRUF
Folge vom 15.10.2024: Zum Bohren geboren
23 Min.Folge vom 15.10.2024Ab 12
Ein Loch in die Wand bohren, damit der neue Spiegel endlich hängt: So schwer kann das ja nicht sein, denkt sich die 35-jährige Linda, als ihr Freund Robin keine Lust dazu hat. Doch dabei stürzt die Frau von der Leiter und verletzt sich schwer. Kann Rettungssanitäter Sascha Tysiak der Patientin helfen? Ein 31-jähriger IT-Fachmann erleidet einen Krampfanfall. Ein Einsatz, der Notfallsanitäter Max Bay gleich vor mehrere Herausforderungen stellt ...
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1