Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
NOTRUF

Eine missglückte Überraschung

SAT.1Folge vom 02.12.2024
Eine missglückte Überraschung

Eine missglückte ÜberraschungJetzt kostenlos streamen

NOTRUF

Folge vom 02.12.2024: Eine missglückte Überraschung

23 Min.Folge vom 02.12.2024Ab 12

Zwei Töchter wollen ihren Vater überraschen - doch dann muss Rettungssanitäter Til Reuter zu der Familie ausrücken, weil das Herz eines Familienmitglieds aufgehört hat zu schlagen. - Gewalt gegenüber Rettungskräften ist leider keine Seltenheit, doch das was Rettungssanitäter Christian Strzoda und sein Kollegen während einer Pause beobachtet haben, ließ sie zunächst fassungslos zurück.

Alle verfügbaren Folgen