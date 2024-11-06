NOTRUF
Folge vom 06.11.2024: Die verschwiegene Wahrheit
23 Min.Folge vom 06.11.2024Ab 12
Die Retter Philipp und Thomas werden von einer jungen Patientin überrascht, die trotz starker Brustschmerzen und Verdacht auf schwerwiegende Erkrankungen nicht ins Krankenhaus möchte. Was sie aber beinahe schockiert ist, dass der Patientin die Ursache für ihre Beschwerden bekannt ist und diese aus Scham verheimlicht. - Rettungssanitäterin Franziska Bender und ihr Kollege werden zu einem Brandopfer gerufen.
