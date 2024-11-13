Zum Inhalt springenBarrierefrei
NOTRUF

SAT.1Folge vom 13.11.2024
23 Min.Folge vom 13.11.2024Ab 12

Statt ein heißes Date mit seiner Freundin zu verbringen, muss Martin Klar den Rettungsdienst rufen. Denn sein Outfit fürs Liebesspiel hat ihn in eine lebensgefährliche Situation gebracht. - Mit letzter Kraft gelingt es einer Rentnerin, nach einem Sturz Hilfe zu rufen. Doch wie es um die rüstige Dame wirklich steht, wissen die Retter zunächst nicht - denn die Wohnungstür ist versperrt.

