NOTRUF

Das Herz macht Terz

SAT.1Folge vom 04.12.2024
Das Herz macht Terz

Das Herz macht TerzJetzt kostenlos streamen

NOTRUF

Folge vom 04.12.2024: Das Herz macht Terz

23 Min.Folge vom 04.12.2024Ab 12

Angst vor einem Herzinfarkt haben viele Menschen - doch wenn die Männer in der Familie alle schon sehr jung wegen Herzproblemen gestorben sind, ist die Sorge vor einem ähnlichen Schicksal naheliegend. - Paketzusteller treffen jeden Tag viele Menschen. Manchmal retten sie auch Leben, weil sie eine verunfallte Person finden. Genau das hat der Paketzusteller in diesem Fall getan und damit Rettungssanitäterin Franziska Bender einen spannenden Einsatz verschafft.

