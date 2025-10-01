Zum Inhalt springenBarrierefrei
Numb3rs - Die Logik des Verbrechens

Raser

Paramount GlobalStaffel 4Folge 3
Numb3rs - Die Logik des Verbrechens

Folge 3: Raser

40 Min.Ab 12

Ein Auto rast in ein voll besetztes Straßencafé, ein Mensch stirbt. Don und sein Team erkennen schnell, dass dieser Zwischenfall kein herkömmlicher Unfall ist, es stellt sich heraus, dass vor dem Café des Öfteren illegale Straßenrennen stattfinden. Kyle Clippard, den Don anfänglich für den Fahrer hält, wurde ohnmächtig ins Krankenhaus eingeliefert, wo man bei ihm eine für einen Autounfall seltsame Verletzung findet: Er hatte einen Fußtritt gegen den Kopf abbekommen.

