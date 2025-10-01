Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Numb3rs - Die Logik des Verbrechens

Falsche Zwillinge

Paramount GlobalStaffel 4Folge 2
Falsche Zwillinge

Falsche ZwillingeJetzt kostenlos streamen

Numb3rs - Die Logik des Verbrechens

Folge 2: Falsche Zwillinge

42 Min.Ab 12

Dem FBI wird ein Videoband zugespielt, auf dem ein unbekannter Kameramann im Haus des Schauspielers Brett Chandler eine Leiche in der Badewanne findet. Da sich das Gesicht der Frau teilweise unter Wasser befindet, entwirft Charlie ein Programm, um das Bild ihres Gesichtes zu entzerren. Der Computer spuckt zu dem Foto einen Namen aus: Andrea Barton. Es stellt sich jedoch heraus, dass die Frau quicklebendig ist und für den Escort-Service von Leslie Dennis arbeitet ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Numb3rs - Die Logik des Verbrechens
Paramount Global
Numb3rs - Die Logik des Verbrechens

Numb3rs - Die Logik des Verbrechens

Alle 6 Staffeln und Folgen