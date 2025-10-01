Numb3rs - Die Logik des Verbrechens
Folge 2: Falsche Zwillinge
42 Min.Ab 12
Dem FBI wird ein Videoband zugespielt, auf dem ein unbekannter Kameramann im Haus des Schauspielers Brett Chandler eine Leiche in der Badewanne findet. Da sich das Gesicht der Frau teilweise unter Wasser befindet, entwirft Charlie ein Programm, um das Bild ihres Gesichtes zu entzerren. Der Computer spuckt zu dem Foto einen Namen aus: Andrea Barton. Es stellt sich jedoch heraus, dass die Frau quicklebendig ist und für den Escort-Service von Leslie Dennis arbeitet ...
Genre:Krimi-Drama, Mystery, Thriller, Drama
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© CBS Television
