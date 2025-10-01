Numb3rs - Die Logik des Verbrechens
Folge 8: Reich und schön
Ella Pierce, eine milliardenschwere Dollar-Erbin und Tochter eines bekannten Geschäftsmannes, wird plötzlich entführt. Die Kontaktaufnahme der Kidnapper mit ihrem Vater Warren Pierce scheitert, weil er nicht auf die Forderungen eingeht. Charlie versucht, hinter die Taktik der Kidnapper zu kommen, während Don und Megan auf ein anderes Geheimnis stoßen: Ella Pierce hat die Entführung selbst inszeniert. Doch dann ist plötzlich ihr Vater verschwunden ...
