Numb3rs - Die Logik des Verbrechens
Folge 16: Die Sekte
41 Min.Ab 12
In einer christlichen Gemeinde ereignet sich ein Giftanschlag - zahlreiche Menschen erkranken tödlich, doch die Mitglieder lehnen jegliche Hilfe von Ärzten ab, weil es ihr Glaube verbietet. Don und Robin gelingt es dennoch, sich Zugang zu der Gemeinde zu verschaffen. Kurze Zeit später explodiert ein Gebäude und der Anführer stirbt. Charlie findet heraus, dass er ein vermeintlicher Betrüger war und dessen Sohn ebenfalls in die Geschäfte verwickelt ist ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Numb3rs - Die Logik des Verbrechens
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery, Thriller, Drama
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© CBS Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren