Numb3rs - Die Logik des Verbrechens
Folge 18: Auf eigenes Risiko
40 Min.Ab 12
Zwei Mitglieder des Pakistan International Fund (PIF) werden ermordet - das FBI vermutet, dass eine islamistische Terrororganisation dafür verantwortlich ist. Es stellt sich heraus, dass ein gewisser Shane O'Hanahan, ein ehemaliger Waffenschmuggler der IRA, die PIF unterwandert hat. Charlie befindet sich in einem Zwiespalt, weil ein Kollege von ihm mit dem Fall in Zusammenhang gebracht wird. Auch Megan hat zu kämpfen: Sie steckt in einer persönlichen Krise und verlässt das Team.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Numb3rs - Die Logik des Verbrechens
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery, Thriller, Drama
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© CBS Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren