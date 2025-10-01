Zum Inhalt springenBarrierefrei
Numb3rs - Die Logik des Verbrechens

Staffel 2Folge 15
Folge 15: Der Läufer

41 Min.Ab 12

Aus dem LIGO-Labor der CalSci ist ein DNS-Synthesizer gestohlen worden. Weil man damit Erbgut bei bestimmten Krankheiten verändern und sie damit zu biologischen Massenvernichtungswaffen machen kann, ist der Tatbestand des Hochverrats gegeben, sollte dieses Gerät außer Landes geschafft werden. Schnell gerät Ron Allen in Verdacht, da man für den Diebstahl dieses Gerätes ausgeprägtes Insider-Wissen sowie mathematische und physikalische Kenntnisse braucht ...

