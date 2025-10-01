Numb3rs - Die Logik des Verbrechens
Folge 20: Guns 'n' Roses
Die ATF-Agentin Nikki Davis, eine ehemalige Freundin von Don, soll sich selbst getötet haben. Bei den Untersuchungen finden Charlie und Larry heraus, dass sie zum Zeitpunkt ihres Todes jedoch nicht allein war. Richard Davis, ihr Ehemann, hat aber ein Alibi. Nikki war auf eine Bande von Bankräubern angesetzt, die mit militärischen Sturmgewehren vorgegangen sind. Doch woher stammen diese Waffen? Die Spur der Ermittlungen führte Nikki in die eigenen Reihen des ATF.
