Numb3rs - Die Logik des Verbrechens
Folge 18: Im Krieg und in der Liebe
42 Min.Ab 12
Saida Kafaji, eine Anklägerin, die für das US-Kriegsverbrechertribunal im Irak tätig ist, wird in den USA ermordet. Saida war eine politisch aktive Irakerin, es gab eine Todesdrohung von einem extremistischen Geistlichen - ein Agent der Einwanderungs- und Zollbehörde vermutet einen politischen Racheakt. Nach einigem Zögern erklärt sich ihre Cousine bereit, dem FBI zu helfen ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Numb3rs - Die Logik des Verbrechens
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery, Thriller, Drama
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren