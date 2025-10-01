Numb3rs - Die Logik des Verbrechens
Folge 17: Das zweite Gesicht
43 Min.Ab 12
In einer abgelegenen Schlucht werden drei tote Latinas gefunden - alle Frauen sind brutal aufgeschlitzt worden. Die Ermittler bekommen bei diesem Fall Hilfe von einem Mann namens Kraft, dessen Visionen zum Auffinden der Leichen beigetragen haben. Charlie steht Kraft jedoch äußerst skeptisch gegenüber. Dons Meinung nach haben die drei Frauen als Drogenkuriere gearbeitet, die die Ware von Mexiko in die USA bringen sollten. Seine Recherchen führen die Ermittler zu Victor Borrego ...
