Numb3rs - Die Logik des Verbrechens
Folge 17: Die Erfindung der Zukunft
42 Min.Ab 12
Don muss den Tod des Wissenschaftlers Robertson aufklären, der an einem streng geheimen Projekt zur Erschaffung künstlicher Intelligenz arbeitet. Die Umstände seines Todes lassen darauf schließen, dass ihn der Supercomputer, den er entwickelt hat, umgebracht hat. An Charlie liegt es, nachzuforschen, ob so etwas überhaupt möglich ist. Um herauszufinden, ob die Maschine selbstständig denken kann, wendet Amita den Turing-Test an - mit erstaunlichem Ergebnis ...
