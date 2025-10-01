Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Numb3rs - Die Logik des Verbrechens

Die Erfindung der Zukunft

Paramount GlobalStaffel 5Folge 17
Die Erfindung der Zukunft

Die Erfindung der ZukunftJetzt kostenlos streamen

Numb3rs - Die Logik des Verbrechens

Folge 17: Die Erfindung der Zukunft

42 Min.Ab 12

Don muss den Tod des Wissenschaftlers Robertson aufklären, der an einem streng geheimen Projekt zur Erschaffung künstlicher Intelligenz arbeitet. Die Umstände seines Todes lassen darauf schließen, dass ihn der Supercomputer, den er entwickelt hat, umgebracht hat. An Charlie liegt es, nachzuforschen, ob so etwas überhaupt möglich ist. Um herauszufinden, ob die Maschine selbstständig denken kann, wendet Amita den Turing-Test an - mit erstaunlichem Ergebnis ...

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Numb3rs - Die Logik des Verbrechens
Paramount Global
Numb3rs - Die Logik des Verbrechens

Numb3rs - Die Logik des Verbrechens

Alle 6 Staffeln und Folgen