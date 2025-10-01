Numb3rs - Die Logik des Verbrechens
Folge 20: Ein Mann zu viel
Das LAPD bittet das FBI bei der Aufklärung einer Serie professioneller Wohnungseinbrüche um Hilfe. Charlie berechnet, wo die Täter als nächstes zuschlagen werden und prognostiziert die Beteiligung von vier Tätern. Doch der Einsatz wird zum Fiasko: Die Einbrecher sind schwer bewaffnet und ein unerwartet auftauchender fünfter Mann greift Don an. Charlie macht sich Vorwürfe, dass sein Bruder durch ihn im Krankenhaus gelandet ist. Schon bald haben die Ermittler eine heiße Spur ...
Numb3rs - Die Logik des Verbrechens
Alle 6 Staffeln und Folgen
