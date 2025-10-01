Zum Inhalt springenBarrierefrei
Numb3rs - Die Logik des Verbrechens

Staffel 5Folge 19
Folge 19: Gequälte Kreatur

39 Min.Ab 12

Beim Versuch einer militanten Tierschützergruppierung, Versuchstiere aus dem Labor des CalSci zu befreien, wird Professor Horowitz getötet. Um den Tätern auf die Spur zu kommen, implantiert Charlie auf verschiedenen Webservern ein verstecktes Programm. Der erste Hinweis führt zu Josh Skinner, der unter Schizophrenie leidet und seine Medikamente abgesetzt hat. Bei seiner Festnahme gelingt Josh die Flucht, er schießt Professor Varma an und nimmt ihn als Geisel ...

