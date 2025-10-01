Zum Inhalt springenBarrierefrei
Numb3rs - Die Logik des Verbrechens

Der Lockvogel-Effekt

Paramount GlobalStaffel 5Folge 2
Folge 2: Der Lockvogel-Effekt

43 Min.Ab 12

Das FBI ist auf der Jagd nach einer Gruppe von Kidnappern, die ihre Opfer entführen, vergewaltigen und sie zwingen, Geld von ihren Konten abzuheben. Das Merkwürdige an dem Fall ist die Höhe der abgehobenen Summen, mal 460 Dollar, mal 340 Dollar. Charlie, Larry und Amita finden heraus, dass es dem Chef der Bande darum geht, mit Hilfe eines Computerprogramms namens "Spider", das das Auffüllen von Geldautomaten regelt, einen Überfall auf einen Geldtransporter zu arrangieren ...

