Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 1vom 02.11.2024
43 Min.Folge vom 02.11.2024Ab 12

Anhand von Messungen und Aufzeichnungen vergangener Hurrikane und Taifune, erstellt Bill Nye ein glaubwürdiges Szenario eines alles vernichtenden Supersturms. Außerdem gibt er Tipps, wie man sich bei solch einem Ereignis verhalten sollte, um zu überleben.

Kabel Eins Doku
