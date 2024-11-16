Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der pazifische Feuerring

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 6vom 16.11.2024
Folge 6: Der pazifische Feuerring

40 Min.Folge vom 16.11.2024Ab 12

Moderator Bill Nye zeichnet ein Schreckensszenario nach: Was wäre, wenn alle Vulkane des Pazifischen Feuerrings gleichzeitig ausbrechen würden?

