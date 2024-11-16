Der pazifische FeuerringJetzt kostenlos streamen
Nur das Ende der Welt - Apokalypse mit Bill Nye
Folge 6: Der pazifische Feuerring
40 Min.Folge vom 16.11.2024Ab 12
Moderator Bill Nye zeichnet ein Schreckensszenario nach: Was wäre, wenn alle Vulkane des Pazifischen Feuerrings gleichzeitig ausbrechen würden?
Genre:Geschichte, Wissenschaft, Dokumentation
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH