Nur das Ende der Welt - Apokalypse mit Bill Nye
Folge 4: Der Staubsturm
41 Min.Folge vom 09.11.2024Ab 12
Moderator Bill Nye erinnert an die Periode der Dust Bowls während der 1930er Jahre, in der verheerende Dürren und Staubstürme Teile der USA heimsuchten. Warum sich ein solches Schreckensszenario wiederholen könnte, erklärt Bill anschaulich.
Genre:Geschichte, Wissenschaft, Dokumentation
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH