Nur das Ende der Welt - Apokalypse mit Bill Nye
Folge 2: Der Supervulkan
40 Min.Folge vom 02.11.2024Ab 12
In der Yellowstone-Caldera schlummert ein Supervulkan. Eine Eruption hätte fatale Folgen. Moderator Bill Nye erklärt, mit welcher Technologie Vulkanaktivitäten gemessen werden.
Genre:Geschichte, Wissenschaft, Dokumentation
Produktion:US, 2022
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH