Österreich - Die ganze Geschichte (6/10): Skandale, Szene, SensationenJetzt kostenlos streamen
Österreich - Die ganze Geschichte Staffel 4
Folge 6: Österreich - Die ganze Geschichte (6/10): Skandale, Szene, Sensationen
Die vierte Staffel der Erfolgsreihe "Österreich - Die ganze Geschichte" betrachtet die Zeit von den Nachkriegsjahren bis zur Gegenwart. Folge sechs blickt hinter die Kulissen der 1980er-Jahre: ein Jahrzehnt voller Skandale und Schattenseiten – aber auch voller kultureller Sensationen und gesellschaftlicher Umbrüche. Skandale erschüttern die Republik und stellen das Vertrauen in Politik, Wirtschaft und Institutionen infrage. Noricum-, Wein- und AKH-Skandal prägen die Schlagzeilen, doch besonders der "Fall Lucona" wird zum Symbol für Machtmissbrauch und politische Verhaberung. Ein gesunkenes Schiff im Indischen Ozean, sechs Tote und der Verdacht auf millionenschweren Versicherungsbetrug – nur hartnäckige journalistische Recherchen bringen die Wahrheit ans Licht. Im Zentrum: der schillernde Unternehmer Udo Proksch und sein berüchtigter "Club 45". Währenddessen erlebt Österreich auch kulturelle Höhenflüge: Falco wird mit „Rock Me Amadeus“ zum internationalen Star und gibt dem Austropop eine neue Richtung. Gleichzeitig breitet sich eine neue, rätselhafte Krankheit aus – AIDS. Die junge Hautärztin Judith Hutterer wird zur wichtigen Anlaufstelle für Betroffene, während Angst, Ausgrenzung und Stigmatisierung die öffentliche Debatte bestimmen. Begriffe wie "Schwulenpest" zeigen, wie tief die Vorurteile sitzen. Die junge Schwulenbewegung wird erneut an den Rand gedrängt, viele Menschen verlieren Freunde, Partner und Angehörige. Bildquelle: ORF/Neuland Film/
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