Österreich - Die ganze Geschichte (4/10): Reformen, Reformen, ReformenJetzt kostenlos streamen
Österreich - Die ganze Geschichte Staffel 4
Folge 4: Österreich - Die ganze Geschichte (4/10): Reformen, Reformen, Reformen
Die vierte Staffel der Erfolgsreihe "Österreich - Die ganze Geschichte" betrachtet die Zeit von den Nachkriegsjahren bis zur Gegenwart. Die Folge beleuchtet den Mythos der "Ära Kreisky" und zeigt anhand von Johanna Dohnal und Paul Rusch die gesellschaftlichen Bruchlinien zwischen Alt und Jung, Stadt und Land sowie konservativ und liberal. Die 1970er-Jahre markieren eine Zeit des Umbruchs in Österreich. Bis heute gilt die Dekade als Synonym für die Reformpolitik von Bruno Kreisky – für Aufbruch, Modernisierung und gesellschaftliche Erneuerung. Doch der Wandel verläuft nicht konfliktfrei: Vielen gehen Kreiskys Reformen zu weit, anderen nicht weit genug. Besonders Frauen sind unzufrieden. Gesetzlich weiterhin benachteiligt, dürfen sie ohne Zustimmung ihres Ehemanns weder arbeiten noch ein eigenes Bankkonto eröffnen. Eine neue Frauenbewegung formiert sich. Zu ihren zentralen Figuren zählt die junge SPÖ-Politikerin Johanna Dohnal, die erstmals in der Debatte um die Legalisierung des Schwangerschaftsabbruchs öffentlich in Erscheinung tritt. Gerade dieses Thema spaltet das Land. Konservative Kreise und die katholische Kirche leisten massiven Widerstand. Der Innsbrucker Bischof Paul Rusch ruft zu Massenkundgebungen auf – ein Rückschlag für den beginnenden Ausgleich zwischen Sozialdemokratie und Kirche. Gleichzeitig melden sich Jugendkultur und alternative Szenen lautstark zu Wort und fordern mehr Freiräume. Bildquelle: ORF/Neuland Film/
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