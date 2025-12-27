Österreich - Die ganze Geschichte (1/10): Österreich ist freiJetzt kostenlos streamen
Österreich - Die ganze Geschichte Staffel 4
Folge 1: Österreich - Die ganze Geschichte (1/10): Österreich ist frei
Die vierte Staffel der Erfolgsreihe "Österreich - Die ganze Geschichte" betrachtet die Zeit von den Nachkriegsjahren bis zur Gegenwart. Die erste Folge der vierten und letzten Staffel von "Österreich, die ganze Geschichte" erzählt von der Zeit zwischen 1955 und den späten 1960er-Jahren: einer Epoche zwischen Verdrängung und Neubeginn, in der Österreich auf der Suche nach seiner Identität ist. April 1955: In der Redaktion des "Neuen Kurier" geht ein Anruf aus Moskau ein. Österreich erhält den Staatsvertrag. Der junge Journalist Hugo Portisch schreibt sofort einen Artikel, doch die Schlagzeile "Österreich wird frei!" stößt zunächst auf Unglauben. Zu sehr ist die Hoffnung auf Freiheit von den Erfahrungen mit Diktatur, Krieg und Besatzung überschattet. Erst langsam wird klar: Österreich ist tatsächlich frei, neutral und souverän. Doch das Land steht vor der Frage, wie es sich neu definieren soll. Medien und Kultur spielen dabei eine zentrale Rolle. Hugo Portisch wird zu einer prägenden Stimme des politischen Neuanfangs. Gleichzeitig prägen Heimatfilme wie die "Sissi"-Trilogie das Bild einer vermeintlich heilen Vergangenheit. Die von Gerdago entworfenen Kostüme tragen maßgeblich zum Erfolg bei, obwohl die jüdische Künstlerin nach ihrer Verfolgung im NS-Regime erneut mit ehemaligen Mitläufern zusammenarbeiten muss. Bildquelle: ORF/Neuland Film/
