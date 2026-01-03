Österreich - Die ganze Geschichte (10/10): Austria goes EuropeJetzt kostenlos streamen
Österreich - Die ganze Geschichte Staffel 4
Folge 10: Österreich - Die ganze Geschichte (10/10): Austria goes Europe
Die vierte Staffel der Erfolgsreihe "Österreich - Die ganze Geschichte" betrachtet die Zeit von den Nachkriegsjahren bis zur Gegenwart. "Austria goes Europe" schließt den Bogen der 1000-jährigen Landesgeschichte und zieht ein Resümee über Österreichs heutige Rolle in Europa und der Welt. Jahrzehntelang schien der EU-Beitritt mit der 1955 beschlossenen "immerwährenden Neutralität" unvereinbar. Doch nach dem Ende des Kalten Krieges und dem Fall des Eisernen Vorhangs wird der Traum Realität. Der Weg nach Brüssel ist steinig: Bereits 1989 stellt die große Koalition unter Bundeskanzler Franz Vranitzky das Beitrittsansuchen, doch Jahre der Diplomatie, Verhandlungen und parteiübergreifender Widerstände folgen. Während Alois Mock, ÖVP-Außenminister und glühender EU-Befürworter, bis 1994 unermüdlich für den Vertragsabschluss kämpft, positioniert sich Maria Vogt, Biobäuerin und Stimme der ökologischen Landwirtschaft, vehement gegen den Beitritt. Bei der Volksabstimmung 1994 entscheiden sich die Österreicherinnen und Österreicher mehrheitlich für Europa – das große Ziel ist erreicht. Bildquelle: ORF/Neuland Film/
